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    Bursa'da balkondan düşen çocuğu koltuk kurtardı

    2. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuğu koltuk kurtardı. Hafif şekilde yaralanan Sara, hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 17:56
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    Bursa'da balkondan düşen çocuğu koltuk kurtardı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan ailenin 2 yaşındaki çocukları Sara H., balkonda oynamaya başladı.

    Balkonun korumalıklarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

    KOLTUK SAYESİNDE KURTULDU

    Bahçede bulunan koltuğun üzerine düşen çocuk, hafif şekilde yaralandı.

    Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Beton zemine düşmekten bahçeye bırakılan koltuk sayesinde kurtulan minik Sara H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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