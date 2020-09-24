Bursa'da baltalı cinayete müebbet

Süleyman Kıran'ı evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı gerekçesiyle 'tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından tutuklu yargılanan Cevdet U., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan ve fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran iş yerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kıran'ın baltayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedeniyle karşılan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, inşaat işçisi Cevdet U.'yu gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet U.'nun ayakkabısında da Kıran'ın kan izine rastlandı.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemede Cevdet U.'nun Kıran'ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 750 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven, toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet U. tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Cumhuriyet savcısı, bütün belgeler birlikte değerlendirildiğinde, sanığın elindeki balta ile maktule vurarak onu öldürdüğünü ve üzerinde bulunan 750 TL’yi alarak olay yerinden ayrıldığını belirterek, bu şekilde 'tasarlayarak adam öldürme', 'bir suçu gizlemek amacıyla öldürme' ile 'gece vakti konutta silahla yağma’ suçlarını işlediği yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Cevdet U. ise duruşmada yaptığı savunmada pişman olduğunu söyledi.

MÜEBBET VE 10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Cevdet U'ya ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezasında iyi hal indirimine giderek, müebbet hapse çevirdi.

Heyet ayrıca sanığa yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.