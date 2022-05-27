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    Bursa'da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

    Bir bankanın operasyon merkezine getirilen para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
    • 27.05.2022 - 04:38
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    Bursa'da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

    Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde, kimliği açıklanmayan bir şüpheli, bir bankaya ait nakit operasyon merkezine para sevkiyatı yapıldığı sırada bir para torbasını almaya çalıştı.

    Etkisiz hale getirildi

    AA'nın aktardığı bilgiye göre; durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

    Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bursa da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı #1

    100 euroluk torbayı çalacaktı

    Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken para torbasında 100 bin euro olduğu öğrenildi.

    Bursa da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı #2

    Bursa da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı #3

    Bursa da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı #4


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