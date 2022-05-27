Bursa'da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

Bursa'da bankanın 100 bin euroluk para torbasını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

Bir bankanın operasyon merkezine getirilen para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde, kimliği açıklanmayan bir şüpheli, bir bankaya ait nakit operasyon merkezine para sevkiyatı yapıldığı sırada bir para torbasını almaya çalıştı.

Etkisiz hale getirildi

AA'nın aktardığı bilgiye göre; durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

100 euroluk torbayı çalacaktı

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken para torbasında 100 bin euro olduğu öğrenildi.