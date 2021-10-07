Tarım arazilerine su verebilmek için tedbir amaçlı kapakları kapatılan Boğazköy Barajı, bölgedeki balıkları etkiledi. Meydana gelen balık ölümleri için soruşturma açıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Boğazköy'den gelen baraj suyu kapakları kapatıldı.

Kapaklarının kapatılmasının ardından bölgede balık ölümleri meydana geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, tarım arazilerinde kontrol sağlamak istediklerini aktardı.

"TARIM ARAZİLERİNE KONTROLLÜ SU SAĞLANMASI İÇİN KAPATILDI"

Aktaş, yaptığı açıklamada, "Tarım arazilerine kontrollü su sağlanması için Boğazköy Barajı'nın kapakları kapanınca, Yenişehir'e bağlı bölgelerde balık ölümleri meydana geldi." dedi.

Bursa'da barajın kapatılmasıyla görülen balık ölümlerine soruşturma VİDEO

"TARIMDA ÜRETİM ÇOK CİDDİ SIKINTI İÇİNE GİRECEKTİR"

Yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde dün gece tekrar su verildiğini belirten Aktaş, "Şu anda küresel ısınma nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Eğer baraj ve göletlerde yeteri kadar su olmazsa, tarımda üretim çok ciddi sıkıntı içine girecektir." diye konuştu. Ayrıca Yenişehir Kaymakamlığı, balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.













