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    Bursa’da barış için araya girdi, öldürüldü

    40 yaşındaki amca aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri ve kardeşinin kavgasını ayırmaya çalışırken, göğsüne saplanan tornavida ile yaşamını yitirdi.
    • 29.05.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 09:31
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    Bursa’da barış için araya girdi, öldürüldü

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Erol Tatar (40), aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa T.'yi barıştırmak üzere Eşref Dinçer Mahallesi Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı.

    Konuşun-anlaşın dedi

    Saat 22.30 sıralarında Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmesini istedi.

    Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

    Bursa’da barış için araya girdi, öldürüldü ViDEO

    Amcasının kalbine tornavida sapladı

    Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı.

    Bu sırada Mustafa T.’nin belinden çıkartarak savurduğu tornavida, amcası Erol Tolar’ın göğsüne saplandı.

    Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar’ı da tornavida ile yaralayan Mustafa T. olay yerinden kaçtı.

    Bursa’da barış için araya girdi, öldürüldü #1

    Kurtarılamadı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi inceleme başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan amca ile 2 yeğeni ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralılardan Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bursa’da barış için araya girdi, öldürüldü #2

    Katil zanlısı kaçtı, polis 1 saatte yakaladı

    Ahmet ile kardeşi Fatih Tolar’ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Tolar’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre olaydan sonra kaçan şüpheli Mustafa T. ise polisin çalışması ile 1 saat sonra yakalandı.

    Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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