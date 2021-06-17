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    Bursa'da barışmak için gittiği eşini bıçakladı

    Atalay Doğan, eşi Bircan Doğan ile barışmak üzere çalıştığı okula geldi. Aralarında tartışma çıkmasının ardından öfkeli koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:22
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    Bursa'da barışmak için gittiği eşini bıçakladı

    Bursa'da yaşayan Bircan Doğan, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde çalışıyordu.

    Eşiyle kavga eden Atalay Doğan ise, barışmak için liseye geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.

    Durumu gören eğitimciler, polise ve 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler.

    Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini ise kolundan bıçakla yaraladı.

    Bursa'da barışmak için gittiği eşini bıçakladı VİDEO

    Bursa da barışmak için gittiği eşini bıçakladı #1

    2 AYDIR AYRI OLDUKLARI BELİRLENDİ

    2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen öfkeli koca, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anında okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi.

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    Bursa da barışmak için gittiği eşini bıçakladı #4

    Bursa da barışmak için gittiği eşini bıçakladı #5

    Bursa da barışmak için gittiği eşini bıçakladı #6

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