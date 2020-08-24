Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki 24 yaşındaki kadın sürücü olay yerinde can verirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bursa’dan İstanbul’a giden 24 yaşındaki Meltem Duygulu yönetimindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Meltem ve yanındaki 20 yaşındaki kardeşi Damla Duygulu sıkıştı.

AĞIR YARALI KARDEŞ TEDAVİ ALTINDA

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Damla Duygulu’yu sıkıştığı otomobilden ağır yaralı çıkardı. Duygulu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN CESEDİ 2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Meltem Duygulu’nun ise hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiyeciler, otomobilde sıkışan kardeşlerden Meltem Duygulu’nun cansız bedenini 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Meltem Duygulu’nun cesedi, Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.