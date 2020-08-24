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    Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı

    Kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki 24 yaşındaki kadın sürücü olay yerinde can verirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • DHA
    • 24.08.2020 - 08:55
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    Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı

    Bursa’dan İstanbul’a giden 24 yaşındaki Meltem Duygulu yönetimindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Meltem ve yanındaki 20 yaşındaki kardeşi Damla Duygulu sıkıştı.

    AĞIR YARALI KARDEŞ TEDAVİ ALTINDA

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Damla Duygulu’yu sıkıştığı otomobilden ağır yaralı çıkardı. Duygulu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı #1

    OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN CESEDİ 2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

    Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Meltem Duygulu’nun ise hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiyeciler, otomobilde sıkışan kardeşlerden Meltem Duygulu’nun cansız bedenini 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Meltem Duygulu’nun cesedi, Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

    Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı #2

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı #3

    Bursa’da bariyerlere çarpan abla öldü, kardeşi ağır yaralandı #4

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