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    Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

    Kaygan yolda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
    • AA
    • 21.03.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 15:25
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    Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde feci kaza meydana geldi.

    Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67 GXO yabancı plakalı otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

    Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Mert Ökmen'in cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü VİDEO

    Bursa da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü #1

    Bursa da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü #2

    Bursa da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü #3

    Bursa da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü #4

    Bursa da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü #5

    Bursa da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü #6

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