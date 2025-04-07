DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde Ankara yönüne giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce bariyerlere ardından da kaldırıma çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Benzin istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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