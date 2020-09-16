Bursa'da başıboş at kazaya neden oldu

Bursa'da başıboş at kazaya neden oldu

Bursa'da, başıboş at iki aracın kaza yapmasına sebebiyet verirken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki bariyere bağlı atın yanında duran kamyonetin sürücüsü ve beraberindeki bir kişi, atın bağlı olduğu ipi çözdü.

Serbest kalan at işlek caddede sağ şeride geçince, seyir halindeki bir araç ani fren yaptı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Arkasından gelen bir araç, fren yapan otomobile çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, başıboş at hızla gözden kayboldu.

Bursa'da başıboş at kazaya neden oldu