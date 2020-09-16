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    Bursa'da başıboş at kazaya neden oldu

    Bursa'da, başıboş at iki aracın kaza yapmasına sebebiyet verirken, o anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 10:49
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    Bursa'da başıboş at kazaya neden oldu

    Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki bariyere bağlı atın yanında duran kamyonetin sürücüsü ve beraberindeki bir kişi, atın bağlı olduğu ipi çözdü.

    Serbest kalan at işlek caddede sağ şeride geçince, seyir halindeki bir araç ani fren yaptı.

    Bursa da başıboş at kazaya neden oldu #1

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    Arkasından gelen bir araç, fren yapan otomobile çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, başıboş at hızla gözden kayboldu.

    Bursa'da başıboş at kazaya neden oldu

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