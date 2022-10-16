Bursa'da başıboş köpekler çiftlik hayvanlarına saldırdı

Başıboş köpeklerin sokaklarda terör estirdiği ülkemizde sık sık ölümlü ve yaralanmalı saldırılar yaşanıyor.

Başıboş köpek terörü bu kez çiftlik hayvanlarını heddef aldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça'ya ait çiftliğe giren yaklaşık 30 sahipsiz köpek, burada bulunan keçi ve koyunlara saldırdı.

41 hayvan telef oldu

AA'nın haberine göre çiftlik sahipleri köpekleri kovalayarak uzaklaştırırken bazıları gebe olduğu belirtilen küçükbaş hayvanlardan 41'i telef oldu.

Telef olan hayvanların iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri de çiftliğe gelerek inceleme yaptı.

Mustafa Sevim, yaptığı açıklamada, hayvanları kontrole geldiklerinde durumu fark ettiklerini söyledi.

"Hayvanlarımızı parçalamışlar"

Yaklaşık 30 köpeği küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda gördüklerini belirten Sevim, "Köpekler bizim bağrışmalarımızı duyunca uzaklaştılar ama halen çiftliğin etrafındalar. 41 hayvanımız telef oldu. Birçoğu gebeydi, 2-3 ay içinde yavrulayacaktı. Köpekler, hayvanlarımızı parçalamışlar. Çok üzücü bir durum." dedi.