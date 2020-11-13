Bursa'da başıboş pitbull kediyi parçaladı

Köpeğin sokak kedisini parçalama anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde başıboş bir pitbull, sokak kedisine saldırdı.

Köpekten kurtulmaya çalışan kedinin çabaları sonuçsuz kaldı.

BİRİ KURTARMAYA ÇALIŞTI ANCAK...

Sahibinin bilinmediği pitbull, sonrasında itlaf ettiği kediyi götürdü. Videoya yansıyan kayıtlarda ise bir vatandaşın kediyi kurtarmak istemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da pitbull dehşeti kamerada İZLE