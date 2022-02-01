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- Bursa'da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi
Bursa'da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi
İnegöl ilçesindeki AVM'de temizlik işiyle ilgilenen personelin başına ütü masası düştü. Bu etkiyle beyin kanaması geçiren yaralının durumunun kritik olduğu belirlendi.
- DHA
- 01.02.2022 - 17:22
- Güncelleme : 01.02.2022 - 17:42
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde görev yapan temizlik personeli Yasemin Kılıç'ın (45) başına, rafta sergilenen ütü masası düştü.
Temizlik personeli, başına aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarıyla ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Kılıç'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi, ardından ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
YARALININ DURUMU KRİTİK
Yasemin Kılıç’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.
Bursa'da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi VİDEO