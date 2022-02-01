Euro
15.12
0.96%
Dolar
13.43
0.83%
Altın
777.09
0.84%
Borsa
2015
0.61%
Bitcoin
517.187
1.60%
BTXN Coin
30.98
-4.47%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Bursa'da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi

    İnegöl ilçesindeki AVM'de temizlik işiyle ilgilenen personelin başına ütü masası düştü. Bu etkiyle beyin kanaması geçiren yaralının durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde görev yapan temizlik personeli Yasemin Kılıç'ın (45) başına, rafta sergilenen ütü masası düştü.

    Temizlik personeli, başına aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarıyla ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Kılıç'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi, ardından ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    YARALININ DURUMU KRİTİK

    Yasemin Kılıç’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.

    Bursa'da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi VİDEO

    Bursa da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi #1

    Bursa da başına ütü masası düşen personel beyin kanaması geçirdi #2


    Görüş Bildir