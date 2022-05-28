Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
472.995
-1.35%
BTXN Coin
12.72
-3.92%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Bursa'da başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasap dükkanında tartıştığı babası Recep Temel tarafından tabancayla başından vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 28.05.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı

    Bursa'da saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanında Recep Temel (55), oğlu Serkan Temel ile otururken iddiaya göre tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında öfkelenen babanın belinden çıkardığı silah ateş aldı.

    Başından vurulan kasap Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    Olayı gören çevredekiler Temel’in yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Tartıştığı oğlunu vurdu

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan genç, olaydan 10 saat sonra hayatını kaybetti.

    "Korkutmak istedim, başına isabet etmiş"

    Polis ekipleri şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı.

    Şüpheli Recep Temel'in ilk ifadesinde, "Oğlumla iş yerinde otururken, uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş. Pişmanım" dediği öğrenildi.

    Bursa da başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı #1

    Bursa da başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı #2

    Bursa da başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    İngiltere'de araç üretimi düşmeye devam ediyor
    Otomobil

    İngiltere'de araç üretimi düşmeye devam ediyor

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze'nin çay davetini kırmadı
    Gündem

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze'nin çay davetini kırmadı

    Görüş Bildir