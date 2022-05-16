Petrol
114.28
2.45%
Euro
16.22
0.66%
Dolar
15.54
0.42%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
474.714
-0.89%
BTXN Coin
13.01
0.15%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 18 C

    Bursa'da başından vurulmuş elleri kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

    Yalova ve Bursa sınırında ormanlık alanda bulunan cesetlerin, Yalova'da kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi Yaşar Eti'ye ait olduğu öğrenildi.
    • 16.05.2022 - 20:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da başından vurulmuş elleri kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

    Yalova ile Bursa’nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana gelen olayda, 13 Mayıs’ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı.

    Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti’ye ait olduğu tespit edildi.

    Sağ eli bileğinden kesildi

    DHA'nın haberine göre, yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi’nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti’nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bir süredir tehdit aldığı belirtildi

    Öte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi’nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya’ya götürdüğü iddia edildi.

    Bursa da başından vurulmuş elleri kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu #1

    Bursa da başından vurulmuş elleri kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu #2

    Bursa da başından vurulmuş elleri kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu #3

    Bursa da başından vurulmuş elleri kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    'Kemal Bebek' büyüdü, tarzıyla esti geçti! Cem Yılmaz'ın oğlunu gören 'babası kılıklı' diyor...
    Medya

    'Kemal Bebek' büyüdü, tarzıyla esti geçti! Cem Yılmaz'ın oğlunu gören 'babası kılıklı' diyor...

    Bayburt'ta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı
    Gündem

    Bayburt'ta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir