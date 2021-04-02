Bursa'da başkasına benzettiği kıza saldırdı

Bursa'da evine doğru yürüyen genç kız, Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Namiz Yiğit Caddesi üzerinde yaşanan olayda, yürüyerek evine giden 18 yaşındaki Ecenur Ö.'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişi arkadan yaklaşıp, elindeki muşta ile vurdu.

Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti.

Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİYE BENZETTİ

Sedat A. olduğu ortaya çıkan ve 16 suç kaydı bulunduğu belirlenen saldırgan, polisteki ifadesinde Ecenur Ö.'yü, ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiğini söyledi.









