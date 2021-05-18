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- Bursa’da bataklığa saplanan köpeği, çiftçiler kurtardı
Bursa’da bataklığa saplanan köpeği, çiftçiler kurtardı
Bataklığa saplanan köpek, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Köpeğin yardımına, sesleri duyarak bölgeye gelen çiftçiler koştu. Köpek, traktör ile bataklığa girilerek kurtarıldı.
- İHA
- 18.05.2021 - 11:01
- Güncelleme : 18.05.2021 - 11:06
Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan bir meyve bahçesine giden çiftçiler, bahçenin yakınında bulunan bataklıktan köpek sesleri geldiğini duydu.
Duyulan köpek sesinin bir süre sonra kesilmesi üzerine çiftçiler, bölgeye gitmeden bahçeden ayrıldı.
Öğle saatlerinde ilaçlama için bahçeye gelen çiftçiler, köpek sesini yeniden duyunca bataklığa doğru hareket etti.
TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BİNDİ
Bataklığa saplanmış köpeğin, kurtarılmak için sesini duyurmaya çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.
Çiftçiler, köpeği kurtarabilmek için traktöre binerek bataklığa yaklaştı.
Traktörün römorkuna çıkan bir kişi, bataklığa saplanan köpeği çekerek kurtardı.
Bursa’da bataklığa saplanan köpeği, çiftçiler kurtardı VİDEO