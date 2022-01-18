Bursa’da bebek arabalı hırsızlar kamerada

Bebek arabasıyla İsmail Kaya’ya ait dükkanın önüne gelen 2 kadının, teşhir için konulan perdeleri çaldıkları anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi’nde, geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında, dükkanını kapatmaya hazırlanırken yol kenarına teşhir için koyduğu perdeleri toplamaya giden iş yeri sahibi İsmail Kaya, ürünlerin eksik olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen Kaya, bebek arabalı iki kadının gelerek teşhir için konulan 5 perdeyi yaya trafiğinin yoğun olmasına aldırış etmeden çaldıklarını fark etti.

İsmail Kaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yaklanması için çalışma başlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun içinde bulunduğu bebek arabasını süren kadının, askıdaki perdelere baktığı anlar yer aldı.

Kadının seçtiği perdeleri aldıktan sonra, yanında bulunan diğer kadına verdiği, iki kadının çevredeki insanlara aldırmadan çaldıkları perdelerle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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“O KADAR GÜZEL TOPLAYIP GİDİYOR Kİ ŞOK OLDUM”

Yaklaşık 20 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten İsmail Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

“Cuma günü saat 19.00 sıralarında ben kapının önünde beklerken bebek arabalı iki kadın geçti. Bir on dakika sonra fark ettim ki; ürünlerimiz çalınmış. 5 perdemi çalmışlar, yaklaşık bin lira değerinde. O kadar güzel toplayarak gidiyor ki resmen şok oldum.”





“DÜKKANIMI MESKEN TUTTULAR”

Pandemi döneminde dükkanında 7 kez hırsızlık yaşandığını ifade eden Kaya, “Toplamda 75 bin lira zararım var. Şüpheliler yakalanıyor. Ama satıp parayı yediklerini belirtiyorlar. Zararımla kalıyorum. Olan sadece bize oluyor. Dükkanımı mesken tuttular.

“MALIMI DIŞARI ÇIKARMASAM DÜKKANIMI GÖSTEREMİYORUM”

Hırsızlar sürekli dükkanıma giriyor. Dışarı malımı çıkarmasam dükkanımı gösteremiyorum. Dışarı çıkarsam hırsızlık oluyor. Cuma günü dükkanıma bir tane müşteri girmedi. Ama cebimden bin lira çıktı. Artık ne yapacağımı şaşırdım.” diye konuştu.