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Bursa'da bebekli çift, motosiklet ile tehlikeli yolculuk yaptı

Bursa'da bebekli çift, motosiklet ile tehlikeli yolculuk yaptı

Motosiklet ile hiçbir tedbir almadan seyir halinde olan anne, baba ve bebeğin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.