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- Bursa'da bebekli çift, motosiklet ile tehlikeli yolculuk yaptı
Bursa'da bebekli çift, motosiklet ile tehlikeli yolculuk yaptı
Motosiklet ile hiçbir tedbir almadan seyir halinde olan anne, baba ve bebeğin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 12.09.2020 - 09:53
Bursa Nilüfer'in en işlek caddesinde bir araç sürücüsünün cep telefonuna tehlikeli görüntüler yansıdı.
Sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, baba motoru sürerken, anne ise kucağında bebeğiyle arkada oturuyor.
UYARILARI DİKKATE ALMADI
Tehlikeli şekilde seyreden ailenin yolculuğunu gören diğer araç sürücüleri uyarıda bulunsa da, motor sürücüsü baba yoluna devam etti.
Bebekli çiftin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada VİDEO