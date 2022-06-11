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    Bursa'da bedava dağıtacağı gelinlikler için şanslı adayları arıyor

    Gelinlikleri işyerinin önünde ihtiyaç sahipleri için askıya çıkaran Selçuk Gündüz, ihtiyacı olan evlenecek çiftleri arıyor.
    • 11.06.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 10:48
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    Bursa'da bedava dağıtacağı gelinlikler için şanslı adayları arıyor

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşımacılık işi yapan Selçuk Gündüz, yaptığı iş sonrası parasını alamayınca karşılığında gelinlik aldı.

    Gündüz, yaptığı işe karşılık aldığı gelinlikleri satmak yerine ihtiyacı olan çiftlere dağıtma kararı aldı.

    Artan düğün maliyetleri sebebiyle ihtiyacı olan çiftlere bir nebze de olsa yardımda bulunmak isteyen hayır sever elinde bulunan gelinlikleri iş yerinin önüne asarak askıda gelinlik uygulaması başlattı.

    İhtiyacı olan çiftlere bu gelinlikleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.

    İhtiyaç sahiplerine dağıtacak

    İhtiyacı olan çiftlere seslenen Selçuk Gündüz, "Elimde 22 tane hiç kullanılmamış gelinlik mevcut. Her birinin değeri 8 bin lira ve üzeri. Ben bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldım. İşyerinin önüne astım, ihtiyacı olan evlenecek çiftler gelip alabilir, bu zor ekonomik şartlarda çorbada bizimde tuzumuz olsun istiyorum" dedi.

    Bursa'da bedava dağıtacağı gelinlikler için şanslı adayları arıyor VİDEO

    3 sene önce de yaptı

    İHA'nın aktardığına göre Selçuk Gündüz 3 sene önce de benzer şekilde alacak karşılığı aldığı 20 civarında gelinliği işyerinin önünde sergileyip ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti.

    Bursa da bedava dağıtacağı gelinlikler için şanslı adayları arıyor #1

    Bursa da bedava dağıtacağı gelinlikler için şanslı adayları arıyor #2

    Bursa da bedava dağıtacağı gelinlikler için şanslı adayları arıyor #3


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