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- Bursa'da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede
Bursa'da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede
Sokak ortasında çevreye rahatsız veren 4 şüpheli ile polis ve bekçiden oluşan ekip arasında arbede çıktı. Ekipler, 4'ünü de emniyete çekti.
- AA
- 08.08.2020 - 09:40
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Selvili Sokak sakinleri, 4 kişinin sokakta uygunsuz şekilde gezdikleri ve çevreye rahatsızlık verdikleri ihbarında bulundu.
Bunun üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.
ARBEDE ÇIKTI
Söz konusu kişiler, kendilerini uyaran ekiplere saldırmaya çalışınca arbede çıktı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen K.A, S.T, S.B. ve S.P. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.