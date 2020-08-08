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Bursa'da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede

Bursa'da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede

Sokak ortasında çevreye rahatsız veren 4 şüpheli ile polis ve bekçiden oluşan ekip arasında arbede çıktı. Ekipler, 4'ünü de emniyete çekti.