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    Bursa'da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede

    Sokak ortasında çevreye rahatsız veren 4 şüpheli ile polis ve bekçiden oluşan ekip arasında arbede çıktı. Ekipler, 4'ünü de emniyete çekti.
    • AA
    • 08.08.2020 - 09:40
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    Bursa'da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Selvili Sokak sakinleri, 4 kişinin sokakta uygunsuz şekilde gezdikleri ve çevreye rahatsızlık verdikleri ihbarında bulundu.

    Bunun üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

    ARBEDE ÇIKTI

    Söz konusu kişiler, kendilerini uyaran ekiplere saldırmaya çalışınca arbede çıktı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen K.A, S.T, S.B. ve S.P. gözaltına alındı.

    Bursa da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede #1

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede #2

    Bursa da bekçi ve polisler ile 4 şüpheli arasında arbede #3

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