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- Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı
Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı
- DHA
- 16.09.2021 - 08:46
- Güncelleme : 16.09.2021 - 08:55
'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri Raşit A.’yı (35) saat 03.30 sıralarında durdurmak istedi.
Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
Bölgeye takviye ekip isteyen bekçiler şüphelinin peşine düştü. Raşit A., yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Veysel Karani Mahallesi, Levent Sokak’ta sıkıştırıldı.
YARIM SAAT SONRA TESLİM OLDU
Yakalanacağını anlayan Raşit A. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak teslim olmamak için direndi.
Polis ve sağlık ekiplerinden destek isteyen bekçiler sokağa giriş ve çıkışları kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli Raşit A. bekçilerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakarak teslim oldu.
Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı VİDEO
TABANCASINI VERMEMEK İÇİN KAÇTI
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Raşit A.’nın ilk ifadesinde, ruhsatsız tabancasını teslim etmek istemediği için kaçtığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.