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    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı

    Bekçilerin görünce kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanacağını anlayınca başına silah dayayarak ekiplere direndi. Şüpheli, bekçilerin yaklaşık yarım saatlik çabaları sonucu silahı bırakarak teslim oldu.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 08:55
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    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı

    'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri Raşit A.’yı (35) saat 03.30 sıralarında durdurmak istedi.

    Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

    Bölgeye takviye ekip isteyen bekçiler şüphelinin peşine düştü. Raşit A., yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Veysel Karani Mahallesi, Levent Sokak’ta sıkıştırıldı.

    YARIM SAAT SONRA TESLİM OLDU

    Yakalanacağını anlayan Raşit A. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak teslim olmamak için direndi.

    Polis ve sağlık ekiplerinden destek isteyen bekçiler sokağa giriş ve çıkışları kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Şüpheli Raşit A. bekçilerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakarak teslim oldu.

    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı VİDEO

    TABANCASINI VERMEMEK İÇİN KAÇTI

    Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Raşit A.’nın ilk ifadesinde, ruhsatsız tabancasını teslim etmek istemediği için kaçtığını söylediği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı #1

    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı #2

    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı #3

    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı #4

    Bursa’da bekçilerden kaçan şüpheli başına silah dayadı #5

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