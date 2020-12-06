Akaryakıt istasyonunda bulunan aracın motor kısmının alev alması üzerine yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi üzerinde benzin almaya gelen bir sürücünün aracı bir anda alev aldı.

Paniğe sebep olan yangına çalışanlardan biri yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Aracın sürücüsü ve bölgede bulunan diğer vatandaşlar ise korku üzerine koşmaya başlayarak istasyonun dışına çıktı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da benzinlikte korkutan araba yangını ViDEO