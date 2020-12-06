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    Bursa'da benzinlikte korkutan araba yangını

    Akaryakıt istasyonunda bulunan aracın motor kısmının alev alması üzerine yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.12.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 09:31
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    Bursa'da benzinlikte korkutan araba yangını

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi üzerinde benzin almaya gelen bir sürücünün aracı bir anda alev aldı.

    Paniğe sebep olan yangına çalışanlardan biri yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

    PANİK ANLARI KAMERADA

    Aracın sürücüsü ve bölgede bulunan diğer vatandaşlar ise korku üzerine koşmaya başlayarak istasyonun dışına çıktı.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da benzinlikte korkutan araba yangını ViDEO

    Bursa da benzinlikte korkutan araba yangını #1

    Bursa da benzinlikte korkutan araba yangını #2

    Bursa da benzinlikte korkutan araba yangını #3

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