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- Bursa'da berberden girilen kahvehaneye polis baskını
Bursa'da berberden girilen kahvehaneye polis baskını
- DHA
- 21.02.2021 - 20:47
- Güncelleme : 21.02.2021 - 20:52
Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı.
ERKEK KUAFÖRÜNDEN KAHVEHANEYE GİRDİLER
Bunun üzerine ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, kahvehanede 22 kişinin olduğunu belirledi.
22 kişinin kahvehaneye ön taraftaki erkek kuaföründen girdiği tespit edilirken, giriş kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazısı ise dikkat çekti.
Bursa'da berberden girilen kahvehaneye polis baskını VİDEO
MASKE UYARISI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ayrıca ekipler, kahvehanedekilerin polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı görüldü.
22 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 69 bin 300 TL ceza uygulandı.