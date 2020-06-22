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    Bursa'da beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

    Kalıp çakarken dengesini kaybedip yere düşen inşaat işçisi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 11:57
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    Bursa'da beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti #1

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir İnşaatta çalışan Arabi Çimen isimli kalıp ustası, birinci kattaki kalıp tahtalarını çaktığı sırada dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten, beton zemine kafa üstü düştü.

    Kanlar içinde yere yığılan işçinin yardımına, mesai arkadaşları koştu. Ağır yaralanan kalıp ustası, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    4 gün İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz inşaat işçisi, tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti.

    Bursa'da beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti #2

    OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

    Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

    Bursa'da beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti #3

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