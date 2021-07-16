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Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi

Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi

Yaralı halde bir kafenin önüne gelen Mehmet A. ile arkadaşı, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Mehmet A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.