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    Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi

    Yaralı halde bir kafenin önüne gelen Mehmet A. ile arkadaşı, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Mehmet A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 08:52
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    Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi

    Bursa’nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde, Mehmet A. ve arkadaşı bıçakla yaralanmış şekilde bir kafenin önüne geldi.

    Şahıslar kanlar içinde yere yığılınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk kontrollerin ardından Mehmet A.’nın ağır yaralandığı tespit edildi.

    Arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Mehmet A. ile arkadaşı, ambulanslara alınarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mehmet A. kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi ViDEO

    Bursa da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Bursa da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi #2

    Bursa da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi #3

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