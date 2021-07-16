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- Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi
Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi
- İHA
- 16.07.2021 - 08:44
- Güncelleme : 16.07.2021 - 08:52
Bursa’nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde, Mehmet A. ve arkadaşı bıçakla yaralanmış şekilde bir kafenin önüne geldi.
Şahıslar kanlar içinde yere yığılınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk kontrollerin ardından Mehmet A.’nın ağır yaralandığı tespit edildi.
Arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Mehmet A. ile arkadaşı, ambulanslara alınarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mehmet A. kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bursa'da bıçakla yaralanan şahıslar, kafeye gidip yardım istedi ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.