Kız meselesinden 2 grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sopalarla ve bıçaklarla saldırdı. Olayda yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi’nde, akşam saatlerinde aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan 2 genç, konuşmak üzere sokak ortasında buluştu.

İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklar ve sopalar çekildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya tutuşan gençler, bıçaklanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından ve boynundan bıçakla yaralanan 2 kişiyi Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Darp sonucu yaralanan 2 kişi de taksiyle hastaneye götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da bıçaklı sopalı ‘kız arkadaş’ kavgası VİDEO

