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    Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı

    Bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. 5 bin kişinin sorgulandığı uygulamada, 5 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.
    • 19.11.2022 - 08:52
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    Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı bin polisin katılımıyla Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde eş zamanlı olarak asayiş uygulaması düzenlendi.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.

    Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

    Dron ile havadan destek verilen denetimlerde 5 bin kişi sorgulanırken, aralarında 5 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 kişi yakalandı.

    Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

    Bursa da bin polisle Huzur ve Güven uygulaması yapıldı #1

    25 sürücüye toplam 56 bin TL ceza

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerinin düzenlediği yol uygulamalarında ise 907 araç kontrol edildi.

    Uygulamada 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.

    Uygulama kapsamında, denetlenen 180 iş yerinden 45'inde eksik belge nedeniyle işlem yapıldı.

    Uyuşturucu madde de ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

    Bursa da bin polisle Huzur ve Güven uygulaması yapıldı #2

    Bursa da bin polisle Huzur ve Güven uygulaması yapıldı #3

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    Bursa da bin polisle Huzur ve Güven uygulaması yapıldı #6

    Bursa da bin polisle Huzur ve Güven uygulaması yapıldı #7

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