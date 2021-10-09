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- Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı
Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı
Uzun süredir boş olan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında, kepçe operatörünün dokunmasıyla binanın büyük bir bölümü kendiliğinden yıkıldı.
- İHA
- 09.10.2021 - 16:49
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binanın yıkımı için, belediye ekiplerinde izin çıktı.
Ekiplerin güvenlik önlemleri altında, çevreye tehlike saçan binanın yıkımına başlandı.
KAMERAYA YANSIDI
Kepçe operatörü, binaya dokunduğu anda, büyük bir gürültüyle yıkım gerçekleşti.
Binanın büyük bir bölümünün kendiliğinden yıkıldığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Gerekli önlemlerin alınmış olması, büyük bir facianın önüne geçti.
Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı VİDEO