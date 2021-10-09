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Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı

Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı

Uzun süredir boş olan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında, kepçe operatörünün dokunmasıyla binanın büyük bir bölümü kendiliğinden yıkıldı.