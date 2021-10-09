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    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı

    Uzun süredir boş olan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında, kepçe operatörünün dokunmasıyla binanın büyük bir bölümü kendiliğinden yıkıldı.
    • İHA
    • 09.10.2021 - 16:49
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    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binanın yıkımı için, belediye ekiplerinde izin çıktı.

    Ekiplerin güvenlik önlemleri altında, çevreye tehlike saçan binanın yıkımına başlandı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kepçe operatörü, binaya dokunduğu anda, büyük bir gürültüyle yıkım gerçekleşti.

    Binanın büyük bir bölümünün kendiliğinden yıkıldığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Gerekli önlemlerin alınmış olması, büyük bir facianın önüne geçti.

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı VİDEO

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı #1

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı #2

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı #3

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı #4

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı #5

    Bursa’da bina, kepçenin dokunmasıyla kendiliğinden yıkıldı #6

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