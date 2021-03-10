Hırsızlık yapmak için girdiği binada bina sahibine yakalanan şüpheli, yakalanarak darbedildi. Hırsızın yakalanma anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’ndeki apartmanın içinde bina sakinlerinden B.Y., evinin bulunduğu kattan gelen sesleri duyunca kapıyı açıp, koridora çıktı.

Bir erkeğin komşu dairenin kapısı önündeki eşyaları karıştırdığını fark eden B.Y. şüpheliye ne aradığını sordu. Aldığı yanıtları inandırıcı bulmayınca da şüpheliyi yakalayıp, darbetmeye başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Diğer bina sakinlerinin ihbarıyla gelen polis ekipleri, F.A. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede hırsızlık suçu teşebbüste kaldığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan F.A.’nın kapıların önündeki eşyaları karıştırdığı ve B.Y. tarafından darbedildiği anlar, bina içindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi..

Bursa'da bina sahibi, hırsızı suçüstü yakaladı VİDEO



































