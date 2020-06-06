Bursa'da binanın çatı katında yangın çıktı

Yeni yapılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince iki saatin sonunda kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde, yeni yapılan bir binanın çatı katında, kaplama yapıldığı sırada yangın çıktı.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yanan binanın yanında bulunan evlerdeki vatandaşlar da, kendilerini korumak için çeşmelerden hortumla su çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

2 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı yangında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.