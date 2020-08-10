Bursa'da bindiği minibüslerden 2 bin lira çaldı

Yıldırım ilçesinde yolcu kılığında minibüslere binen şahısın hırsızlığı, araçlardaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yolcu kılığındaki kişi, minibüslerdeki paraları çaldı.

Yıldırım ilçesinde sefer yapan şehiriçi özel halk minibüslerinde yaşanan olayda, akşam seferleri bittikten sonra paralarının eksik olduğunu fark eden iki minibüs sürücüsü, araçlarındaki güvenlik kameralarını izledi.

Güvenlik kamerasından yolcu gibi binen bir gencin paraları çaldıktan sonra minibüslerden indiğini fark eden şoförler, durumu polise bildirdi.

YOLCU KILIĞINDA 2 BİN LİRA ÇALDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Minibüslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki minibüsten toplam 2 bin lira çalan hırsızın Y.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin evini tespit eden ekipler, Y.Ö'yü evinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.