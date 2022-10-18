Bursa’da bir amca, yeğeni tarafından öldürüldü

Bursa’da bir amca, yeğeni tarafından öldürüldü

37 yaşındaki amca, ‘kızını bu gençle evlendir’ diyen ağabeyine karşı çıkınca, yeğeni tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından 16 yaşındaki katil tutuklandı, babası serbest kaldı.

Bursa’da at arabasıyla hurdacılık yapan Can Kaysuk (43), kardeşi Raşit Kaysuk'tan (37), yeğeni G.K.'yi (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi.

Raşit Kaysuk olumsuz yanıt verince iki kardeş tartıştı.

Tartışmanın ardından Can Kaysuk, konuştukları yerden ayrıldı.

“Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?”

Önceki gün Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde, çay ocağında oğlu F.K. (16) ile oturan Can Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk'u gördü.

İddiaya göre, “Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?” diyen Can Kaysuk ile kardeşi arasında kavga çıktı.

Kavgaya karışan F.K., yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk’u kalbinden yaraladı.

Amca öldü, yeğeni yakalandı

Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk, yaşamını yitirdi.

Kaçan F.K. ile babası Can Kaysuk, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin Yunus ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

16 yaşındaki katil tutuklandı

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklandı, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.