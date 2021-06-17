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- Bursa'da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi
Bursa'da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi
Bursa'da seyir halindeki bir aracın bagajından bir atı iple peşinden koşturan çocuğun görüntüleri kaydedildi.
- DHA
- 17.06.2021 - 00:57
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir otomobilin bagajında bir atı asfalt üzerinde koşturan çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. 4 kilometre boyunca aracın arkasından koşmak durumunda kalan at, görenleri şaşırttı.
SÜRÜCÜYE 7 BİN 391 TÜRK LİRASI CEZA KESİLDİ
Yürütülen çalışmaların ardından araç sahibinin T.Ç olduğu belirlendi. Trafik Denetleme Şube ekipleri sürücüye 7 bin 391 lira ceza kesti.
Bursa'da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi-Vİdeo