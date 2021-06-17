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    Bursa'da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi

    Bursa'da seyir halindeki bir aracın bagajından bir atı iple peşinden koşturan çocuğun görüntüleri kaydedildi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 00:57
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    Bursa'da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir otomobilin bagajında bir atı asfalt üzerinde koşturan çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. 4 kilometre boyunca aracın arkasından koşmak durumunda kalan at, görenleri şaşırttı.

    SÜRÜCÜYE 7 BİN 391 TÜRK LİRASI CEZA KESİLDİ

    Yürütülen çalışmaların ardından araç sahibinin T.Ç olduğu belirlendi. Trafik Denetleme Şube ekipleri  sürücüye 7 bin 391 lira ceza kesti.

    Bursa'da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi-Vİdeo 

    Bursa da bir aracın bagajında oturan çocuk, seyir halindeyken bir atı peşinden sürükledi #1

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