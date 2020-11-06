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Bursa’da bir eli direksiyonda diğer eli suntada olan sürücüye ceza

Bursa’da bir eli direksiyonda diğer eli suntada olan sürücüye ceza

Trafikte bir eliyle otomobilinin tavanına koyduğu suntayı, diğer eliyle de direksiyonu tutan sürücüye 275 lira ceza kesildi.