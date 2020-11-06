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- Bursa’da bir eli direksiyonda diğer eli suntada olan sürücüye ceza
Bursa’da bir eli direksiyonda diğer eli suntada olan sürücüye ceza
Trafikte bir eliyle otomobilinin tavanına koyduğu suntayı, diğer eliyle de direksiyonu tutan sürücüye 275 lira ceza kesildi.
- DHA
- 06.11.2020 - 11:08
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi’nden Altıparmak Caddesi istikametine giden 34 NH 3953 plakalı otomobilin sürücüsü M.D., bir eliyle direksiyonu diğer eliyle de otomobilinin tavanına koyduğu suntayı tuttuğu görüldü.
O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
275 LİRA CEZA KESİLDİ
M.D. Altıparmak Caddesi girişinde uygulama yapan trafik ekiplerince de fark edildi. Uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştiren M.D.’nin plakasını alan ekipler, 'Karayoluna değecek, taşacak şekilde taşımak' suçundan 275 lira ceza kesti.