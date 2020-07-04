Bursa'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Bursa'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Adnan Menderes Mahallesi'nde, evde bulundukları sırada silah seslerinden sonra girilen evde anne ve iki çocuğun cesedi bulundu.

Bursa Adnan Menderes Mahallesi Yücel Sokak'ta yaşayan Elif P., çocukları Melinay ve Murat P. ile evde bulundukları sırada silah seslerini duyan komşuları durumu yetkililere ve baba Durmuş P'ye bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen baba Durmuş P, eşi ve 2 çocuğunu hareketsiz yatarken buldu.



Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri, tabancayla vurulan anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.



Sinir krizi geçiren ve "Elif bunu neden yaptın?" diyerek cama yumruk atıp elinden yaralandığı öğrenilen baba Durmuş P, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Elif P'nin, çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, anne ve 2 çocuğunun cesedi, olay yerindeki kapsamlı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu VİDEO



