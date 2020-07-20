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    Bursa'da bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı

    Hareket halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otomobille ilgili inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 10:08
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    Bursa'da bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Kayapınar Mahallesi'nde dün akşam düğüne gitmek için yola çıkan Recep Ok'un, bir gün önce aldığı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

    Otomobilini yol kenarına park eden Ok, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar, alevler tüm otomobili sardı.

    İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Bursa'da bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı #1

    Bursa'da bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı #2

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