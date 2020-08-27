- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da bir kişi atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Bursa'da bir kişi atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Nilüfer ilçesinde, sahibi tarafından bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması tepki çekti.
- İHA
- 27.08.2020 - 23:54
- Güncelleme : 27.08.2020 - 23:54
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana gelen olayda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at iple bağlandı.
TRAFİKTE KOŞMAYA ZORLADI
Cadde üzerinde atın bağlı olduğu kamyonetin arkasından koşturulduğu anlar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kamyonetin arkasına iple bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.
Bursa'da bir kişi atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu VİDEO