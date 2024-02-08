Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibini 5 saat sonra bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Oktay A. (27), Fırat T.'nin (29) evine hırsızlık için girdi.
O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı.
Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken ikili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. daha sonra serbest bırakıldı.
5 saat sonra bıçakladı
Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. (22) ile karşılaştı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı.
Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken Oktay A. ise olay yerinden kaçtı.
Durumu ağır
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fırat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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