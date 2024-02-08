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Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibini 5 saat sonra bıçakladı

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibini 5 saat sonra bıçakladı Bursa'da hırsızlık için girdiği evin sahibiyle kavga eden şahıs, serbest bırakılmasının ardından caddede karşılaşıp tartıştığı ev sahibi ile yanındaki arkadaşını bıçaklayıp kaçtı.