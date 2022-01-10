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- Bursa'da bir kişi husumetlisini bacaklarından bıçakladı
Bursa'da bir kişi husumetlisini bacaklarından bıçakladı
Bursa'da yaşayan 30 yaşındaki Orhan S., aralarında husumet bulunan 36 yaşındaki Adem K.'yi bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.
- DHA
- 10.01.2022 - 17:56
- Güncelleme : 10.01.2022 - 17:58
Saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan Adem K. ile Orhan S. cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı.
BACAKLARINDAN BIÇAKLADI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orhan S., girdiği bir iş yerinden aldığı bıçakla Adem K.’yi bacaklarından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Adem K. ve darp sonucu yaralanan Orhan S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.