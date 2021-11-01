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- Bursa'da bir kişi mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu
Bursa'da bir kişi mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu
Bursa'nın İznik ilçesinde bir şahıs, mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada eniştesini silahla vurarak yaraladı.
- İHA
- 01.11.2021 - 19:53
Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.
ENİŞTESİNİ VURDU
İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı. Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Dizinin altından yaralanan Uyanık, olay yeren gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.