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    Bursa'da bir kişi mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu

    Bursa'nın İznik ilçesinde bir şahıs, mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada eniştesini silahla vurarak yaraladı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 19:53
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    Bursa'da bir kişi mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu

    Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.

    ENİŞTESİNİ VURDU

    İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı. Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Dizinin altından yaralanan Uyanık, olay yeren gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Bursa da bir kişi mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu #1

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