Bursa'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

Bursa'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

Osmangazi ilçesinde temizlediği tabancası kazara ateş alan M.K., karnından yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde meydana gelen olayda M.k evinde tabancasını temizliyordu.

M.K., namluda mermi unutunca, kazara ateş alan tabancadan çıkan merminin hedefi oldu.

KARNINDAN VURULDU

Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan M.K.’nın yardımına diğer odada bulunan ailesi koştu.

Silah sesini duyan apartman sakinleri panik yaşarken, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada aile de durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, M.K.’ya ait olduğu öne sürülen tabancayı incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















