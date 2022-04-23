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    Bursa'da bir kişi tarafından zorla kaçırılan genç kız kurtarıldı

    19 yaşındaki Hicran Ö.'yü zorla kaçırıp, alıkoyan Yaşar Ş. polis ekiplerince evine yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 23.04.2022 - 10:32
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    Bursa'da bir kişi tarafından zorla kaçırılan genç kız kurtarıldı

    Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan 19 yaşındaki Hicran Ö.'nün yakınları, Hicran Ö.'nün  59 yaşındaki Yaşar Ş. tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi.

    Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

    Yaşlı adamın adresi tespit edildi

    Hicran Ö.'nün program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

    Genç kız kurtarıldı

    Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bursa da bir kişi tarafından zorla kaçırılan genç kız kurtarıldı #1

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