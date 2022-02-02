Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 65 yaşındaki Halil U., 33 yaşındaki oğlu Muhammet Cem U. tarafından ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Muhammet Cem U., iddiaya göre babası Halil U. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BABASINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Cem U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Halil U.'yu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil U., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gözaltına alınan Muhammet Cem U.'yu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.