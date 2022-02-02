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    Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 65 yaşındaki Halil U., 33 yaşındaki oğlu Muhammet Cem U. tarafından ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 23:36
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    Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

    Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Muhammet Cem U., iddiaya göre babası Halil U. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    BABASINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Cem U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Halil U.'yu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil U., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Bursa da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gözaltına alınan Muhammet Cem U.'yu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü #2

    Bursa da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü #3


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