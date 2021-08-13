Bursa'da bir kişinin, apartman merdiveninde cansız bedeni bulundu

Bursa'da bir kişinin, apartman merdiveninde cansız bedeni bulundu

Apartmanın üçüncü katında göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 57 yaşındaki Aydın S.'nin, ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Aydın S.'nin, öldürüldüğü binada yaşamadığı öğrenildi.

Saat 07.30 sırlarında, Bursa Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde 453'üncü Sokak’ta bulunan 4 katlı binada silah sesi duyuldu.

Panikle dışarı çıkan apartman sakinleri, 3'üncü katın merdiveninde kanlar içinde hareketsiz yatan birini gördü.

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde Aydın S.'nin olduğu tespit edilen kişinin, göğsünden tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah cansız bedeninin yanında bulunurken, Aydın S.'nin binada oturmadığı öğrenildi. Polis, Aydın S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

































