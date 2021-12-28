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- Bursa'da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı
Bursa'da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı
İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- AA
- 28.12.2021 - 02:48
Bursa'nın İznik ilçesinde H.A. idaresindeki arazi aracı, Boyacı Mahallesinde virajı alamayarak duvara çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü H.A. (38) ve araçta bulunun S.C. (24), Z.E.(24), G.K.(24) ve Z.A.(20) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.