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    Bursa'da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

    İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 28.12.2021 - 02:48
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    Bursa'da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

    Bursa'nın İznik ilçesinde H.A. idaresindeki arazi aracı, Boyacı Mahallesinde virajı alamayarak duvara çarptı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücü H.A. (38) ve araçta bulunun S.C. (24), Z.E.(24), G.K.(24) ve Z.A.(20) yaralandı.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı #1

    Bursa da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı #2

    Bursa da bir otomobil duvara çarptı: 5 yaralı #3

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