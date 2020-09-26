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    Bursa'da bir şahıs, eşi ve yeğenini tüfekle vurdu

    Tuğrul B. isimli adam, aralarında ilişki olduğundan şüphelenip tartıştığı eşi Duygu B. ile yeğeni Ünal B.’yi tüfekle vurarak, yaraladı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 15:36
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    Bursa'da bir şahıs, eşi ve yeğenini tüfekle vurdu

     

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde yaşayan Tuğrul B. (35) ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği eşi Duygu B. (34) ve yeğeni Ünal B. (31) arasında tarlada çalışırken tartışma çıktı.

    TARLADA EŞİ VE YİĞENİNE ATEŞ ETTİ

    Tartışmanın ardından Tuğrul B., eve gidip tüfeği alarak geri döndü.

    Eşi Duygu ve yeğeni Ünal'a ateş etti.

    Duygu ve Ünal B. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Duygu B. Bursa Şehir Hastanesi’ne, Ünal B. ise Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Bursa da bir şahıs, eşi ve yeğenini tüfekle vurdu #1

    "EŞİMİN, BENİ YEĞENİMLE ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM"

    Olaydan bir gün sonra jandarmaya teslim olan Tuğrul B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Tuğrul B.’nin jandarmadaki ifadesinde, "Eşimin, öz yeğenim Ünal ile ilişkisi olduğundan bir süredir şüpheleniyordum. Tarlada çalıştığımız sırada bu konuda aramızda tartışma çıktı. Sinirlerime hakim olamayarak, ikisine de ateş ettim. Öldürmek için ateş etmedim” dediği öğrenildi.

    Bursa da bir şahıs, eşi ve yeğenini tüfekle vurdu #2

    Bursa da bir şahıs, eşi ve yeğenini tüfekle vurdu #3

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