Bursa'da bir şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yıldırım ilçesinde kardeşlerinin yemek getirmek için evine gittiği Müşteba Cesur yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müşteba Cesur, evinde kardeşleri tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cesur’un öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Müşteba Cesur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"ANNESİNİN ÖLÜMÜ ONU ÇOK ETKİLEDİ"

Müşteba Cesur'un yeğeni İsmail Yılmaz, "Annesini çok seviyordu. Ölümü onu çok etkiledi. İçine kapandı. Zorunlu olmadıktan sonra evden çıkmıyordu. Hasta olmasına rağmen ilaçlarını dahi kullanmıyordu. Evde temizlik dahi yapmıyordu. Yemek vermek için eve gelen kardeşleri kendisine ulaşamayınca öldüğü ortaya çıktı" dedi.