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    Bursa'da bir sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı: 1 ölü

    Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yanındaki arkadaşı ise ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 14.06.2022 - 00:42
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    Bursa'da bir sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı: 1 ölü

    Saat 21.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.E. (47) idaresindeki 16 VG 206 plakalı otomobil, Sölöz girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan İbrahim Çelik’e ait evin duvarına çarptı.

    Kaza sonrası araç sürücüsü A.E. olay yerinden kaçarken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Turgut (60) ise ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, otomobil içinden çıkartılan Halil Turgut ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Bursa da bir sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı: 1 ölü #1

    Kaçan sürücü evinde gözaltına alındı

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.E., jandarma ekipleri tarafından kaza sonrasında gittiği evinden gözaltına alınarak olay yerine getirildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Turgut’un yakınları acı haberi hastanede alınca gözyaşlarına boğuldular. Savcılık ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


    Bursa da bir sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı: 1 ölü #2

    Bursa da bir sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı: 1 ölü #3

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    Bursa da bir sürücü otomobiliyle evin duvarına çarptı: 1 ölü #7


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