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- Bursa'da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi
Bursa'da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi
Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen sürücü, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Yaralı köpek ise dakikalarca can çekişti.
- İHA
- 22.06.2021 - 14:29
- Güncelleme : 22.06.2021 - 14:48
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü, yol ortasında yatan köpeğe acımadı.
Aracıyla köpeğin üzerinden geçti, aracın önünden sürüklenen köpek kaçmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNCE YAVAŞLADI SONRA ÇARPTI
Gecenin karanlığında plakası alınamayan bir otomobille, yol ortasında yatan köpeğe doğru ilerleyen sürücü önce yavaşladı.
Sürücü, köpek ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı sırada durmayıp, çarptı. Aracın önünde bir süre sürüklenen köpek, kaçamadı.
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Köpeğe önce çarpan sonra altında sürükleyen sürücü, olay yaşanmamış gibi yoluna devam etti.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı. Ağır yaralanan köpek ise barınakta tedavi altına alındı.
Bursa'da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi VİDEO