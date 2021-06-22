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    Bursa'da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi

    Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen sürücü, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Yaralı köpek ise dakikalarca can çekişti.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 14:48
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    Bursa'da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü, yol ortasında yatan köpeğe acımadı.

    Aracıyla köpeğin üzerinden geçti, aracın önünden sürüklenen köpek kaçmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    ÖNCE YAVAŞLADI SONRA ÇARPTI

    Gecenin karanlığında plakası alınamayan bir otomobille, yol ortasında yatan köpeğe doğru ilerleyen sürücü önce yavaşladı.

    Sürücü, köpek ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı sırada durmayıp, çarptı. Aracın önünde bir süre sürüklenen köpek, kaçamadı.

    OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

    Köpeğe önce çarpan sonra altında sürükleyen sürücü, olay yaşanmamış gibi yoluna devam etti.

    Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı. Ağır yaralanan köpek ise barınakta tedavi altına alındı.

    Bursa'da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi VİDEO

    Bursa da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi #1

    Bursa da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi #2

    Bursa da bir sürücü yol ortasında yatan köpeği ezdi #3

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